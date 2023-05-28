الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق بأسطح 5 منازل وأحواش ماشية فى الأقصر

حريق منزل
حريق منزل

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق فى عدد من أسطح 5 منازل وأحواش ماشية بقرية الشغب، وأحواش الماشية بمنطقة الدبابية في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية بتلقى غرفة العمليات بمجلس مدينة إسنا إخطاراً من الأهالى بقرية الشغب وقرية الدبابية، يفيد بنشوب حريق فوق أسطح المنازل وأسطح أحواش الماشية بالمخلفات الزراعية ورواسب المواشى، داخل 5 منازل بها مخلفات وعروق وشون تبن، وحوالي 20 رأسا من الطيور ملك "س.ع" و"م .م" و"ع .م" و"ع . إ" و"ول .ع" و"ع .ع"، وانتقلت 4 سيارات إطفاء لموقع الحريق قبل امتداده لباقي المنازل المجاورة، وذلك دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

رجال الحماية المدنية أسطح قرية الشغب أحواش الماشية مدينة إسنا محافظة الأقصر

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