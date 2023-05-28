الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة 8 بتهمة قتل شخص والشروع في قتل آخرين بالقليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عبد الحميد سيد وعضوية المستشارين إيهاب عزت، وفوزي حسن، وأمانة سر جابر عبد المحسن، تأجيل محاكمة 8 متهمين بينهم ربة منزل، لاتهامهم بقتل شخص، والشروع في قتل 3 آخرين، باستخدام أسلحة نارية "بندقية وفرد خرطوش" وأدوات "زجاجات مولوتوف وعصا خشبية"، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يونيو المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهمين والنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 793 لسنة 2020 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3070 لسنة 2020 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "شعبان إ أ"، 29 سنة - عامل (هارب)، و"ناصر ع أ"، 29 سنة، عامل، محبوس، و"محمد ل ع"، 40 سنة، عامل، محبوس، و"محمد م إ"، 25 سنة، عامل، محبوس، و"عبد الرحمن م أ"، 43 سنة، عامل، محبوس، و"حسين م أ"، 33 سنة، عامل، محبوس، و"سید م أ"، 50 سنة، عامل، محبوس، و"سيدة م أ"، 38 سنة، ربة منزل، مخلي سبيلها، لأنهم في يوم 23 / 1 / 2020، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه "رمضان ناصر محمد يوسف"، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بندقية وفرد خرطوش"، وأدوات "زجاجات مولوتوف، عصا خشبية" موضوع الاتهامات التالية، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجده، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أنه اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى تلتها وهى أنه بذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرعوا في قتل المجنى عليهم "ناصر محمد يوسف، وسناء محمد يوسف، وسيف محمود عثمان"، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وأدوات المار ذكرها، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجدهم وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابل من الأعيرة النارية محدثين إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، والتي كادت أن تؤدى بحياتهم قاصدين قتلهم، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجنى عليهم بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين وضعوا النيران عمداً في مبانٍ (عقار) المبين وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوك للمجنى عليه "ناصر محمد يوسف"، بأن قاموا بإلقاء أداة (زجاجات مولوتوف)، تحوي مادة معجلة للاشتعال بعد أن أوصلوها بمصدر حرارى سريع ذو لهب فأتت النيران على بعض من المبني أدى إلى احتراقه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة "بندقية وفرد خرطوش"، بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة واستخدموا العنف والتهديد قبل المجنى عليهم "ناصر محمد يوسف، محمد ناصر محمد يوسف، سناء ناصر محمد يوسف، سيف محمود عثمان"، بأن أشهروا بوجههم أسلحة نارية وأدوات، مطلقين صوبهم عدة أعيرة نارية قاصدين ترويعهم وتخويفهم وفرض سطوتهم عليهم، وكان من شأن فعلهم إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر، على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا أدوات "زجاجات مولوتوف، عصا خشبية"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات، كما أتلفوا عمداً مبانٍ المبينة قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "ناصر محمد يوسف"، والتي ترتب عليها ضرراً مالياً جاوزت قيمته 50 جنيهاً مصرياً على النحو المبين بالتحقيقات، وأطلقوا أعيرة نارية من أسلحة نارية داخل المدن على النحو المبين بالتحقيقات.

استعرضوا القوة تاجيل محاكمة 8 متهمين تأجيل محاكمة جنايات شبرا الخيمة شرطة الخصوص قسم شرطة الخصوص محكمة جنايات شبرا الخيمة

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيراميكا فى الدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة

الكندوز البلدى بـ330 جنيهًا.. أسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق

84 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

"تموين أسيوط" تضبط 1000 طن قمح محلي خلال حملات تفتيشية

"الصحة" تعلن أماكن تطعيمات الحج.. وتوافر اللقاحات فى 160 مكتبًا بالجمهورية

سائق توك توك يروي تفاصيل إطلاق النار عليه لسرقته بالبدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى

اندلاع حريق داخل معسكر إسرائيلى قرب مستوطنة معاليه أدوميم