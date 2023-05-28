الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 450 طن مخلفات وإزالة 26 حالة تعدي بقرية تلة بالمنيا

اللواء هاني بدوي
اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية تلة قامت برفع ٤٥٠ طن مخلفات وإزالة ٢٦ حالة تعدى وتحرير ٨٠ محضر متنوع وصيانة وتركيب  133 كشاف كهرباء. 

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن قسم البيئة بالوحدة المحلية بقرية تلة نظم حملات لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة ومن خلال هذه الحملات تم رفع ما يقرب من ٤٥٠ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليوميه بشوارع القرية والقرى التوابع وبصفة مستمرة ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى حفاظا على مظهر وجمال القرية وتوفير بيئة صحية، كما تم تحرير ٨٠ محضر متنوع أشغال وبيئة وتحرير ٦ إنذار نظافة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن قسم التنظيم والمتغيرات نظم حملات لإزالة كافة التعديات ومن خلالها تم إزالة ٢٦ حالة تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية بمساحة ١٧ قيراطا و٢٠ سهما خلال الفترة المذكورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها لمنع البناء العشوائى واحتراما لسلطة القانون وتحرير ٩٠ محضر متنوع.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن قسم الكهرباء بالوحدة المحلية تمكن من صيانة ١٥ عامود إنارة وتركيب ١٣ كشاف كهرباء وصيانة ١٢٠ كشاف كهرباء وصيانة٢٠ خلايا كهرباء وتركيب ٨٠ لمبة ليد جديدة وشد ١٠٠ متر أسلاك جديدة لتوضيح الرؤية ولتيسير حركة سير المواطن والسيارات ومنع انتشار الحوادث المرورية خلال الفترة المذكورة

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال والمتابعات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال الصحية وحماية البيئة من انتشار الأمراض وذلك من خلال حملات مكثفة لأعمال النظافة والانارة وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة.

المنيا رفع 450 طن مخلفات الوحدة المحلية بقرية تلة إزالة 26 حالة تعدي صيانة وتركيب 133 كشاف كهربائي اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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