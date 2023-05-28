الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 4 إثر انقلاب سيارة فى أسوان

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، بينما أُصيب 3 أشخاص آخرون، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الشلال بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ربع نقل بطريق الشلال وتحديدًا ناحية الطريق المتجه إلى الشيخ أبوالحسن الشاذلي، مما أسفر عن أصابة 3 أشخاص ومصرع آخر.

وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، والجثة إلى المشرحة للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن. 

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

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