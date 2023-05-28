مشروبات تجعلك تتخلص من ارتفاع ضغط الدم والأمراض القلبية القاتلة

إذا تُرك ارتفاع ضغط الدم دون علاج، فإنه يضع ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية والقلب والأعضاء الأخرى مثل الدماغ والكلى والعينين، ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بعدد من الحالات الصحية الخطيرة والمميتة.

أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب ليست سوى عدد قليل من هؤلاء، ولكن يمكن أيضًا أن تكون معرضًا لخطر الإصابة بأمراض الشرايين الطرفية وتمدد الأوعية الدموية الأبهري وأمراض الكلى والخرف الوعائي، كما أن خفض ضغط الدم حتى بكمية صغيرة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بهذه الحالات الصحية.

طريقة فعالة للقيام بذلك هي من خلال النظام الغذائي، وفقًا لكلية هارفارد للصحة العامة يلعب معدنان دورًا رئيسيًا في تنظيم ضغط الدم وصحة القلب، هي الصوديوم وهو ملح والبوتاسيوم.

إن تناول عدد أقل من الأطعمة المالحة مهم للغاية للحفاظ على ضغط الدم عند مستوى صحي، لكن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ما هي الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم؟

يمكن العثور على البوتاسيوم بشكل خاص في الفواكه والخضروات والبقوليات ومنتجات الألبان قليلة الدسم، غالبًا ما يتم الترويج للموز لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

وفقًا لـ Medical News Today تمتلئ أربعة مشروبات من الفاكهة بالمعادن، هذا هو العصير الطازج من فاكهة الرمان والبرتقال واليوسفي.

يحتوي الكوب القياسي لكل مشروب على:

عصير رمان - 533 مجم

عصير برتقال - 496 مجم

عصير اليوسفي - 440 مجم.

بالمقارنة يحتوي الموز على حوالي 358 ملج من المعدن.

وفقًا لكلية الصحة العامة بجامعة هارفارد تشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالبوتاسيوم ما يلي:

الفواكه المجففة (الزبيب والمشمش)

الفول والعدس

بطاطا

القرع الشتوي (البلوط ، الجوز)

السبانخ والبروكلي

أفوكادو

ماء جوز الهند

طماطم

الألبان والحليب النباتي (فول الصويا واللوز)

زبادي

الكاجو واللوز

فرخة

سمك السالمون

قالت المدرسة، إن أفضل خطة غذائية لخفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب هي تلك التي تعكس حمية البحر الأبيض المتوسط.