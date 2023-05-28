كليتشدار أوغلو: ستحل الحرية على بلادنا وعلى الجميع التصويت لأجل ديمقراطية حقيقية

قال كمال كليتشدار أوغلو المنافس في انتخابات الرئاسة التركية، أمام الرئيس رجب طيب أردوغان، "ستحل الحرية على بلادنا".

وأضاف خلال كلمة له بعد الإدلاء بصوته: " أدعو الجميع إلى التصويت من أجل "ديمقراطية حقيقية، وأدعو الجميع إلى المشاركة في القضاء على النظام الاستبدادي".

ومن جانبه، توقع الرئيس رجب طيب أردوغان صدور النتائج بشكل أسرع من الجولة الأولى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

- نتوقع عملية انتخابات سلسة بمشاركة واسعة

وأضاف "كليتشدار أوغلو"، خلال كلمة له بعد الإدلاء بصوته، أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تؤكد الديمقراطية في بلادنا، ونتوقع عملية انتخابات سلسة بمشاركة واسعة، والشعب سيختار رئيسه وسأحترم قراره".

وكان وصل كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومنافسه كليتشدار أوغلو، إلى أحد مراكز الاقتراع في إسطنبول للإدلاء بصوته.

وتأتي جولة الإعادة بعدما أظهرت النتائج حصول أردوغان على 49,4%، مقابل 44,95% لخصمه كيليتشدار أوغلو، بعد أن فشلا كلا الطرفين في حسم المعركة الانتخابية التي انطلقت في 14 من الشهر الجاري.