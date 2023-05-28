الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس عامين لمتهم بالتحرش بفتاة في مدينة نصر

متهم
متهم

قضت محكمة جنح مدينة نصر بالحبس عامين لمتهم بالتحرش بفتاة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وكشفت التحقيقات أنه في أثناء سير المجني عليها بشارع عباس العقاد تحرش بها المتهم لفظيًا، وحاول الاعتداء عليها، بينما تدخل الأهالي والمواطنون وتمكنوا من ضبط المتهم، وتسلميه للأجهزة الأمنية.

وبالعرض على النيابة العامة، أنكر المتهم واقعة التحرش بالمجني عليها، وقال: “محصلش أنا مكلمتهاش”.

وكشف شهود العيان قيام المتهم بالتحرش بالمجني عليها.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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