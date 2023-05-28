الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لربة منزل تتاجر فى الحشيش بالشرقية

حبس سيدة
حبس سيدة

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، والمصادرة والمصاريف، لحيازتها مواد مخدرة بقصد الاتجار بنطاق مركز القرين، في القضية رقم  722 لسنة 2023 جنايات مركز القرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، وليد المهدى وأمير ذكى، وسكرتارية خالد إسماعيل.

البداية عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية المتهمة، ربة منزل مقيمة بنطاق مدينة القرين، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بنطاق مركز القرين.

وكشف أمر الإحالة عن ورود معلومات سرية لرئيس مباحث القرين عن قيام المتهمة بالاتجار فى المواد المخدرة، ونفاذا لإذن النيابة العامة تم ضبطها فى كمين أعد لها أثناء استقلالها السيارة رقم 738 م ط ف، وبتفتيشها عثر بداخل السيارة على 11 قطعة من جوهر مخدر الحشيش، تزن كيلو وسبعين جراما، بقصد الاتجار والتربح من تجارتها غير المشروعة، وعقب تقنين الإجراءات تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وقدمتها النيابة العامة محبوسة إلى محكمة جنايات الزقازيق.

محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد 5 سنوات غرامة 100 ألف جنيه جنايات مركز القرين المستشار سامى عبد الحليم غنيم ربة منزل

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