محافظ أسيوط يناشد شباب الخريجين بالتقديم فى البرنامج التدريبى "التسويق الإلكترونى"

ناشد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، شباب الخريجين بالتقديم للحصول على الدورة التدريبية المجانية "التسويق الإلكتروني" عن طريق الـ QR code "الباركود" خلال الفترة من الثلاثاء 23 مايو الجاري حتى الخميس 1 يونيو القادم والتي سيتم تنفيذها بمركز التدريب المهني ببني غالب بمنقباد التابعة لمركز أسيوط.



يأتي ذلك بالتعاون بين مديرية القوى العاملة بأسيوط وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP، لافتاً إلى أن مدة التدريب 33 يوما تدريبيا خلال أيام الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الـ9 صباحاً حتى 3 مساء، وذلك لصقل خبرات شباب الخريجين وتدريبهم وتنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.



وأوضح اللواء عصام سعد أنه سيتم منح المتدرب شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي، وأن يحصل على وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي وبدل انتقال نقدي يومي 60 جنيها لكل متدرب تصرف في نهاية الدورة التدريبية، فضلاً عن أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب على أن تكون الأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.



وأضاف محافظ أسيوط أن الدورة التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على الوظائف الرقمية (التسويق الإلكتروني) حيث عمق مبادئ واستراتيجيات التسويق الأساسية التي ستمكنك من بناء والحفاظ على ميزة رائدة في التسويق لتوليد المزيد من القيمة للعملاء والمزيد من نمو الأعمال من خلال تطوير استراتيجية تسويق متكاملة تمزج بين نماذج التسويق المثبتة مع أحدث الابتكارات، مؤكدًا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل تلك التدريبات التي توفر للشباب من الجنسين الفرصة على التعلم والتدريب والعمل خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على كل الأصعدة تنفيذاً لخطة الدولة في التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.



وأوضح علي سيد، وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط، أن المتقدمين للحصول على الدورة التدريبية سوف يخضعون لاختبار قبلي ومقابلة شخصية بشرط أن يكون المتقدم للتدريب حاصلاً على مؤهل عال وألا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 35 سنة وأن يكون لديه أساسيات استخدام الكمبيوتر وأدوات البحث على الإنترنت على أن يقوم بتقديم سيرة ذاتية وصورة من بطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي والموقف من التجنيد للذكور، بالإضافة إلى شهادة قيد (كعب عمل) وشهادة صحية بالخلو من الأمراض وصورتين شخصيتين على أن يتم إبلاغ المتقدمين بموعد المقابلات الشخصية والتي سيتم إجراؤها في مقر مركز التدريب المهني التابع لمديرية القوى العاملة ببني غالب بمركز أسيوط.

وأشار إلى الدعم اللا محدود والاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بأنشطة وأعمال مديرية القوى العاملة وهو ما يظهر جلياً في أبرز النتائج كملتقيات التوظيف التي نجحت المديرية فى تنظيمها خلال الآونة الأخيرة وكذا تشغيل الأشخاص ذوى الهمم في منشآت القطاع الخاص بالإضافة إلى إجراء التدريب المهني سواء بمركز التدريب المهني أو بالعربة المتنقلة، فضلاً عن التعاون المثمر مع صندوق مكافحة الإدمان التابع لمجلس الوزراء حيث تم تنظيم عدة ندوات للعاملين بالمصانع والمؤسسات لشرح خطورة الإدمان على العمل والعاملين.