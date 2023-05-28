الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار خفيفة بمناطق وسط وغرب الإسكندرية

سقوط أمطار على الإسكندرية
سقوط أمطار على الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق أحياء وسط وغرب المدينة، مع نشاط في حركة الرياح على مختلف أنحاء المدينة الساحلية.

وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى تعرض مناطق وسط المدينة لأمطار خفيفة امتدت حتى مناطق أحياء العجمي والعامرية غرب المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات في حال اشتدت الأمطار للتعامل مع رفع أي تراكمات للمياه على الفور.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الأحد، يشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.

وأوضحت، خلال بيانٍ لها، أن مناطق السواحل الشمالية الغربية تتعرض لنشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وسلال جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

أما بالنسبة للأمطار فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب البلاد، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.

سقوط أمطار على الإسكندرية
سقوط أمطار على الإسكندرية
سقوط أمطار على الإسكندرية
سقوط أمطار على الإسكندرية
سقوط أمطار على الإسكندرية
سقوط أمطار على الإسكندرية
سقوط أمطار على الإسكندرية
سقوط أمطار على الإسكندرية
محافظة الاسكندرية سقوط امطار خفيفه نشاط في حركة الرياح المدينة الساحلية هيئة الأرصاد الجوية

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