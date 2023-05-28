حبس المتهم بقتل شاب فى المنيرة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأحد، بحبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة بالمنيرة الغربية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمقتل شاب في مشاجرة بين طرفين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى «زياد. ا»، 25 عامًا، طعنه نافذة بالبطن.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بسبب قيام طفل بإلقاء طوبة على محل الطرف آخر تسبب في كسر الزجاج، فتطورت المشاجرة بين الطرفين ولقي أحدهما مصرعه بطعنة نافذة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.