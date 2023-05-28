الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل شاب فى المنيرة

حبس متهم
حبس متهم

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأحد، بحبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة بالمنيرة الغربية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمقتل شاب في مشاجرة بين طرفين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى «زياد. ا»، 25 عامًا، طعنه نافذة بالبطن.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بسبب قيام طفل بإلقاء طوبة على محل الطرف آخر تسبب في كسر الزجاج، فتطورت المشاجرة بين الطرفين ولقي أحدهما مصرعه بطعنة نافذة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

شمال الجيزة النيابة العامة تحريات المباحث التحقيقات شاب مشاجرة

الأكثر قراءة

بعد التتويج بلقب الدورى السعودى.. أرقام قياسية لحجازى وطارق حامد

"الزراعة": معرض زهور الربيع هذا العام يتزامن مع مبادرة "100 مليون شجرة"

تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد قشمير بحلوان

بمشاركة مصرية.. انطلاق فعاليات الملتقى الإعلامي العربي الـ 18 بالكويت

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأحد 28/5/2023

الزراعة: معرض "خير مزارعنا لأهالينا" يوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟