الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يحيل 75 محضرًا تموينيًا للنيابة العامة

مخالفات
مخالفات

أحال محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، 75 محضرًا تموينيًا متنوعًا للنيابة العامة، عقب الحملات على المخابز والأسواق التي تم تنفيذها في مدن ومراكز: (بلقاس، المنزلة، الجمالية، نبروه، شربين).

وأكد المحافظ - في بيانٍ اليوم الأحد - أن مديرية التموين لن تتهاون مع أية مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين وأنها ستظل تمارس سلطاتها الرقابية بكل شفافية ونزاهة على المخابز والأسواق، من أجل مصلحة المواطن بما لها من سلطات اقرها القانون.

من جانبه، قال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد دايرة، إنه من بين المخالفات 8 محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها 68 شيكارة، بالإضافة إلى 5 محاضر تجميع دقيق بدون تصريح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التجارة الداخلية التموي الأمن الغذائي للمواطنين الأمن الغذاء المخابز والأسواق السيد دايره الدكتور أيمن مختار حملات علي المخابز والأسواق

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