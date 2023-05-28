"القباج": "بناة مصر" يحفز توسعات الشركات المصرية العاملة بمجال التشييد والبناء في الخارج

كرمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المهندس زكريا بن عبد الرحمن عبد القادر رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، وعلي السنافي رئيس اتحاد المقاولين العرب والعراقيين، والمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء خلال فعاليات ملتقى بناة مصر في دورته الثامنة.

وقال الدكتورة نيفين القباج خلال كلمتها إن انطلاق الدورة الجديدة للملتقى يأتي في ظل ظروف مختلفة يواجهها الاقتصاد المصري والعالمي بشكل عام، إلا أنه رغم التحديات والتداعيات السلبية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث العالمية والإقليمية الصعبة، فإن الدولة لا تزال قادرة على تخطي جميع التحديات والمضي قدمًا نحو المستقبل، وذلك بفضل تجربتها العميقة في مواجهة الأزمات وقدرتها وتنوع اقتصادها، وارتكازها على البناء والتنمية كمسار إجباري للنمو، وكذلك تنامي قوة الاقتصاد المصري بفضل شركاتها وشخصياتها القيادية المؤهلة للمنافسة والنجاح.

وأضافت أن الملتقى في دورته الجديدة يعزز التواجد الإقليمي الحكومي الموسع من الدول الإفريقية والعربية، لدعم وتحفيز توسعات الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء في الخارج، عبر لقاءات مباشرة تستهدف إحداث تغيير إيجابي من خلال طرح رؤى مختلفة تتناسب مع معطيات المستقبل العالمي، وتنمية حوار إيجابي حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة لتصدير المقاولات، واقتراح وتبني التوصيات من خلال الجلسات النقاشية المفتوحة بجانب بناء التحالفات والشراكات بين جميع الدوائر الحكومية والاقتصادية والمالية والخدمية والمرتبطة ارتباطا وثيقا بقطاع التشييد والبناء، والتي تشمل المؤسسات المالية والبنوك وأسواق المال والصناعة والنقل والاتصالات.



واختتمت أن الملتقى يكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت نظرًا للمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية التي فرضتها الأحداث غير المستقرة والتي استدعت مواجهتها فرض سياسات نقدية دولية كان لها كبير الأثر على حركة النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام ومخططات التنمية الشاملة والمستدامة بالأسواق الناشئة بشكل خاص، ويستهدف الملتقى مناقشة هذه التحديات التي تواجه قطاع التشييد والتعمير، وطرح الحلول اللازمة لتفادي آثار الأزمة وضمان مواصلة القطاع معدلات النمو المستهدفة منه، والحصول على التمويلات المطلوبة.