الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مشاهير الشيخوخة في ختام "مهرجان كان" يقدمن درسا في الأناقة (صور)

مشاهير كان
مشاهير كان

قدمت جين فوندا وإيفا  لونجوريا مشاهير هوليوود، دروسًا للأناقة في سن الشيخوخة في 27 مايو أثناء حضورهم الحفل الختامي لمهرجان كان السينمائي 2023.

أبهرت جين 85 عامًا  المعجبين بقصة ترتر رائعة تميزت ببنطال أسود واسع الأرجل مع سترة سوداء غير متماثلة مطرزة بالترتر، وكانت هناك جواهر متلألئة على رقبتها وأذنيها، وجمعت المظهر مع بشرة متوهجة ولون شفة باربي الوردي.

أبهرت الممثلة مارفل بري لارسون الحضور التي كانت عضوًا في لجنة التحكيم لمهرجان 2023  في ثوب أبيض مذهل مزين بالزهور، بينما عرضت إيفا منحنياتها في ثوب أحمر فاتح مع انقسام يصل إلى الفخذ وتفاصيل ماسية تمتد أسفل الفخذ.


تميزت التنورة بنمط مكشكش كبير ، وتم مساعدة المرأة البالغة من العمر 48 عامًا في صعود سلالم السجادة الحمراء الشهيرة، فالممثلة هي ملكة كان وطوال الأسبوع كانت تتألق على السجادة الحمراء، في الليلة السابقة في 26 مايو ارتدت ثوب الترتر الضيق ذو الجلد الوردي الفاتح.

في اليوم السابق لذلك في 25 مايو دخلت عرضًا مذهلاً إلى حفل أمفار 2023 في مدينة كان مرتديةً فستانًا مستوحى من الطراز القوطي أظهر لياقتها البدنية الرشيقة.

بدت مثيرة أيضا في مجموعتها السوداء من Ashi Studio، حيث ارتدت بذلة تحت فستان شفاف لامع مع تفاصيل كتف منظمة أبرزت ساقيها المتناسقة وخصرها المتقن.

لدى جين أيضًا تاريخ طويل مع المهرجان، وخلال الحفل الختامي تحدثت جين على خشبة المسرح وهي تتذكر زيارتها الأولى للمهرجان الفرنسي في عام 1963 حيث "لم تكن هناك نساء لذلك قطعنا شوطًا طويلاً ولكن ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه".

منحت جين جائزة السعفة الذهبية وهي أعلى جائزة للكاتبة والمخرجة الفرنسية جوستين تريت عن فيلمها Anatomy Of A Fall، وهو فيلم هيتشكوكيان الغامض الذي يتبع امرأة متهمة بالقتل عندما يموت زوجها لأسباب مريبة.

جين فوندا السعفة الذهبية مشاهير كان الحفل الختامي فستان

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