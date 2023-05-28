الزراعة تنظم ورشة عمل حول التقنيات الحديثة في مجال التناسليات في الجاموس

يعقد معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دورة تدريبية حول التقنيات الحديثة في مجال التناسليات في الجاموس بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية.

وتعقد الدورة التدريبية بعنوان التقنيات الحديثة في مجال التناسليات في الجاموس وذلك للأطباء البيطريين من دولة العراق ومصر في الفترة من 28 مايو إلى 1 يونيو 2023 بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية إن هذه الدورة تأتي تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية وذلك في ظل التعاون المثمر بين المنظمة العربية ومعهد التناسليات الحيوانية بما يخدم قطاع الثروة الحيوانية في الدول العربية المختلفة ويساهم في نقل الخبرات العلمية والمهارات لدى الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والفنيين العاملين في مجال الإنتاج الحيواني في الدول العربية.

واضاف فاضل أن هذا البرنامج يتضمن التعريف بالمشاكل التناسلية في الجاموس وكيفية التغلب عليها وكذلك عمل برامج توحيد الشياع في الجاموس والطرق الحديثة في التلقيح الاصطناعي والفحص التناسلي كما يشمل البرنامج التدريب العملي علي الحيوانات مما يساهم في رفع المهارات لدى المتدربين والأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين العاملين في مجال الإنتاج الحيواني.