الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لتفقد وافتتاح مجموعة من المشروعات.. محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير التعليم

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير التربية والتعليم

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مستهل زيارته للمحافظة، صباح اليوم، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيثُ تفقدوا مقر العاصمة الإدارية الجديدة بالخارجة، وتابع الوزير استعدادات انتقال مديرية التربية والتعليم للمقر الجديد بالعاصمة، مُعربًا عن إشادته بجهود المحافظة لإنشاء أول نموذج من نوعه يحاكي العاصمة الإدارية بالقاهرة، ويواكب أحدث التطورات التكنولوجية في منظومة العمل الاداري وتقديم الخدمات للمواطنين.

كما قام الوزير بغرس نخلة بحديقة 30 يونيو، في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة 

 وتضم الزيارة تفقد مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية كنموذج للتعليم الفني يعمل بالطاقة الشمسية، بعدها يتفقد وزير التربية والتعليم المدرسة اليابانية ومشروع إنشاء مدرسة الخارجة للغات المتميزة المتكاملة، كما يتفقد مراجعات نهائية للمواد الدراسية بنظام الاون لاين بمدرسة الخارجة الثانوية العامة، ثم يتفقد ويتابع سير الامتحانات بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية.

كما يتفقد " حجازي" قاعة التدريب بمكتب بريد السلام بعد التطوير، ومركز إبداع مصر الرقمي في المبنى الملحق للديوان العام، ويفتتح بعدها مدرسة we   لتكنولوجيا الإتصالات، بينما يتفقد مدرستي الصم والبكم والتربية الفكرية وبعدها يتفقد مشروع العلاج عن بعد بمستشفى الخارجة التخصصي.

محافظ الوادي الجديد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفقد وأفتتاح عدد من المشروعات تفقدوا مقر العاصمة الإدارية الجديدة يواكب أحدث التطورات التكنولوجية غرس نخلة بحديقة ٣٠ يونيو المبادرة الرئاسية لزراعة ٢ ٥ مليون نخلة

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