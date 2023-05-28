ملتقى "بُناة مصر" يناقش كيفية الاستفادة من الصناعات الكبرى في مجالات التشييد والبناء 

رحّبت دينا عبدالفتاح، الأمين العام لملتقى "بُناة مصر"، برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوفود العربية والإفريقية وكبار المسؤولين المشاركين في الدورة الثامنة من الملتقى لهذا العام تحت عنوان: "فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم".

وقالت دينا عبدالفتاح، في كلمتها خلال افتتاح الدورة الثامنة من ملتقى "بُناة مصر"، إن الملتقى يستهدف مناقشة حجم تنافسية مصر في أسواق الدول الخارجية وكيفية استفادة مصر من إمكانيات وقدرات الصناعات الكبرى في مجالات التشييد والبناء وصناعة مواد البناء عبر تصدير هذه الصناعات للخارج.

وأوضحت الأمين العام للملتقى، أنه سيتم طرح استيراتيجية مصر في دعم أواصر التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول العربية والإفريقية، وسبل الدمج بين الكيانات الصناعية المتخصصة في الاستفادة من فرص الاستثمار التي تفرضها أجندات التنمية في المحيط العربي والأفريقي، والتي تعزز آليات نقل التجربة المصرية في التعمير، وخبرات الشركات المصرية لكل الدول الشقيقة.

وأضافت الأمين العام، أن الدولة المصرية عبر شركاتها العملاقة في مجال المقاولات، أنشأت 15 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع في وقتٍ واحد ببنيتها الأساسية ووحداتها وخدماتها الرئيسية، بجانب تطوير شامل للمرافق والموانئ والبنى التحتية والخدمات والطرق، كما تنفذ الشركات المصرية الآن المخطط الحكومي الطموح والمشروع الأضخم "حياة كريمة"، والذي يستهدف إحداث نقلة نوعية في حياة 60 مليون مواطن مصري عبر تطوير كل الخدمات والمرافق والبنى التحتية بكل الربوع المصرية، مما يطور من قدرات شركات المقاولات المصرية لتنفيذ مختلف أنواع المشروعات بأعلى كفاءة وفي وقتٍ قياسيّ.

وأشارت إلى أنه في ظل الإرادة السياسية المصرية والإجراءات الداعمة لتهيئة بيئة تشريعية واستثمارية تدعم إفساح المجال وتمكين القطاع الخاص المصري من قيادة جهود التنمية، تمتلك مصر قطاع مقاولات عملاق قام خلال السنوات القليلة الماضية وتحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بملحمة تستحق أن تروى عبر تنفيذ مخططات حكومية استهدفت إحداث نقلة تنموية شاملة.