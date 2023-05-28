أبرزها قطاع الإسكان.. ماذا يواجه الناخب فى أنقرة من مشكلات؟ (فيديو)

أكد عمر أحمد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المواطنين الأتراك يعانون من مشاكل عدة أبرزها قطاع الإسكان بعد ما شهدته تركيا من زلازل الفترة الماضية.

وقال خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن إيجارات العقار الآن مرتفعة جدًا في أنقرة، خاصة بعد كارثة الزلزال، كما أن هناك نسبًا مرتفعة في التضخم وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وأضاف: "المواطن التركي منح صوته وفق مصطلحات أخرى غير الأزمة الاقتصادية، أو التضخم الذي كان من المتوقع أن يتسبب في تراجع كبير في شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولكن هذا لن يحدث".

ولفت إلى أن هناك حضورًا مكثفًا للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التركية، رغم أن تركيا تشهد للمرة الأولى جولة ثانية من الانتخابات التركية، منذ سنوات عديدة، مؤكدًا أن كثافة أعداد الناخبين ستحسم الجدل حول من يحكم تركيا الفترة المقبلة.

وبدأت مراكز الاقتراع في تركيا فى فتح أبوابها أمام الناخبين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، ومنافسه زعيم تحالف المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".