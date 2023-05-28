المصريون يتصدرون القمة في الدور الثاني من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية

شهد اليوم الثاني من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال والنساء منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين خاصة المصريين، حيث ضمن كل من اللاعب مصطفى عسال المصنف الثاني عالمياً وعلي فرج المصنف الثالث عالمياً ومحمد الشوربجي المصنف الرابع عالمياً ومروان الشوربجي المصنف السادس عالمياً وطارق مؤمن المصنف السابع ومازن هشام المصنف التاسع عالمياً وعلي سليمان وفارس دسوقي المصنف الثالث عشر عالمياً وعلي أبو العنين المصنف الثاني والعشرون وعمر مسعد المصنف الثاني والثلاثون عالمياً من مصر.

كما استطاع كل من دييغو إلياس من بيرو المصنف الأول عالمياً وبول كول من نيوزيلندا المصنف الخامس عالمياً وفيكتور كروان من فرنسا المصنف الثامن عالمياً وجويل ماكين من المملكة المتحدة المصنف العاشر عالمياً وإين يو نغ من ماليزيا المصنف العشرون عالمياً وإيكر باخاريس من إسبانيا المصنف الثلاثون.

واستطاعت كل من اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً ونوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً وهانيا الهمامي المصنفة الثالثة عالمياً ونور الطيب المصنفة السادسة عالمياً وفريدة محمد المصنفة السابعة عشر عالمياً وروان العربي المصنفة الحادية عشر عالمياً ويثرب عادل المصنفة الثانية والعشرون عالمياً وندين شاهين المصنفة الثامنة والعشرون عالمياً وفيروز أبو الخير المصنفة السبعة وثلاثون من مصر.

كما تأهلت كل من تيسني إيفانز المصنفة الخامسة عشر عالمياً وجورجينا كاندي المصنفة السابعة عالمياً من المملكة المتحدة ونيلي جيليس المصنفة الثامنة عالمياً وتيني جيليس المصنفة الرابعة عشر عالمياً من بلجيكا واليكسندرا فيلار من جنوب افريقيا المصنفة الثاني وثلاثون عالمياً للدور الثالث للبطولة.

نتائج مباريات الدور الثاني من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال:

فاز اللاعب محمد الشوربجي المصنف الرابع عالميا من مصر على اللاعب بابتيست ماسوتي المصنف الخامس عشر عالميا من فرنسا بـ4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8 ، 4-11 ،7-11، 8-11

وفاز اللاعب فارس المصنف الثالث عشر عالميا من مصر على اللاعب محمد الشربيني المصنف السابع عشر عالميا من مصر بـ3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7، 11-2، 11-4.

وفاز اللاعب عمر مسعد المصنف الثاني والثلاثون عالمياً من مصر على اللاعب سوراف غوسال المصنف التاسع عشر عالميا من الهند ب 4 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 1-11، 11-9 ، 11-8

فاز بول كول المصنف الخامس عالمياً من نيوزيلندا على اللاعب أدريان والر المصنف الخامس و ثلاثون عالميا من المملكة المتحدة ب3 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4، 13-4، 11-2

فاز مروان الشربجي المصنف السادس عالمياً من مصر على اللاعب نيكولاس مولر المصنف السادس عشر عالميا من سويسرا ب5 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11، 9-11، 11-5 ،13-11، 11-7 .

ومن مصر ايضاً فاز مازن هشام المصنف التاسع عالمياً على اللاعب ميغيل رودريغيز المصنف الرابع عشر عالمياً من كولومبيا ب5 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12 ، 11-5 ، 9-11، 11-3، 11،4.

كما فاز اللاعب جويل ماكين المصنف العاشر عالمياً من المملكة المتحدة على اللاعب يحيي النواساني المصنف السادس و الثلاثون عالمياً من مصر بـ3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11، 15-17 ، 5-11

وفاز اللاعب مصطفي عسال المصنف الثاني عالمياً من مصر على اللاعب يوسف ابراهيم المصنف الرابع والثلاثون عالمياً من مصر بـ5 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 15-17 ، 7-11، 11-5 ، 11-9

كما استطاع اللاعب المصري علي فرج المصنف الثالث عالمياُ التغلب على اللاعب غريغ لوبان المصنف الواحد وثلاثون عالمياً من المملكة المتحدة بـ5 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7، 7-11 ، 11-9، 5-11 ، 6-11

واللاعب المصري يوسف سليمان المصنف الحادس عشر عالمياً فاز على اللاعب رافاييل كاندرا المصنف الثامن والعشرون عالمياً من ألمانيا بـ3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11، 11-1، 4-11

واللاعب علي ابو العنين المصنف الثاني والعشرون عالمياً علي أوغست دوسورد المصنف السادس والعشرون عالمياً من فرنسا بـ5 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3، 1-11، 4-11، 11-5 ، 10-12

ومن فرنسا فاز اللاعب فيكتور كروان المصنف الثامن عالمياً على اللاعب ديميتري شتاينمان المصنف الخامس وعشرون عالمياً من سويسرا بـ4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11 ، 11-9 ، 14-12 ، 11-9

تفوق إيكر باخاريس المصنف الثلاثون من اسبانيا على اللاعب سيباستيان بونماليس المصنف التاسع وعشرون عالمياً من من فرنسا بـ3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8 ، 11-9 ، 11-2

ومن ماليزيا اللاعب إين يو نغ المصنف العشرون عالمياً تغلب على اللاعب ليونيل كارديناس المصنف السادس و العشرون عالمياً من المكسيك بـ4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:6-11 ،3-11، 13-11، 5-11

واللاعب المصنف الاول عالمياً من بيرو فاز على اللاعب كريم عبد الجواد المصنف الثاني عشر عالمياً من مصر بـ4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-3 -2-11 ، 11-9 ، 11-4.

نتائج مباريات الدور الثاني من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للسيدات:

فازت اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا من مصر على اللاعبة ميليسا ألفيس المصنفة العشرون عالميا من فرنسا بـ5 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5، 2-11، 3-11 11-2، 4-11

واللاعبة اليكسندرا فيلار من جنوب افريقيا المصنفة الثاني وثلاثون عالمياً على اللاعبة أوليفيا كلاين من أمريكا المصنفة الثالث عشر عالمياً بـ3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11، 8-11، 1-11

كما فازت اللاعبة فريدة محمد المصنفة السابعة عشر عالمياً من مصر على اللاعبة هنا معتز المصنفة الخامسة والثلاثون عالمياً بـ4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5،7-11 ،9-11 ، 11-13

فازت تيني جيليس المصنفة الرابعة عشر عالمياً من بلجيكا على اللاعبة سارة جين المصنفة العاشرة من المملكة المتحدة بـ5 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-13،7-11 ،7-11 ، 11-2، 7-11

واللاعبة المصرية روان العربي المصنفة الحادية عشر عالمياً على اللاعبة إينورا فيلارد المصنفة الثامنة وأربعون من فرنسا بـ3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3،6-11 ،6-11 .

كما فازت هانيا الهمامي المصنفة الثالثة عالمياً على اللاعبة مريم متولي المصنفة التاسع والعشرون من مصر.

ومن مصر اللاعبة نادين شاهين المصنفة الثامنة والعشرون علي اللاعبة تسو وينج تونغ من هونك كونج بـ 5 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:7-11، 11-8 ، 11-9 ، 8-11، 11-7

ومن بلجيكا اللاعبة نيلي جيليس المصنفة الثامنة عالمياً فازت على اللاعبة لوسي تورميلمن المصنفة الثلاثون عالمياَ من المملكة المتحدة ب 3 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:9-11، 6-11، 5-11

واللاعبة تيسني إيفانز المصنفة الخامسة عشر عالمياً من ويلز من اللاعبة زينة مكاوي المصنفة الثانية أربع من مصر بـ4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي 7-11، 11-6، 11-7 ، 11-2

واللاعبة نور الطيب المصنفة السادسة عالمياً في مصر فازت علي عائفة عازمان من ماليزيا ب 3 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي11-6 ، 11-2 ، 11-4

ومن المملكة المتحدة جورجينا كاندي المصنفة السابعة عالمياً فازت علي جاسمين هاتو ب 4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي4-11، 11-8 ، 3-11 ،8-11

ومن مصر فازت يثرب عادل المصنفة الثانية والعشرون عالمياً علي سناء إبراهيم المصنفة الثلاثون عالمياً بـ4 أشواط اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي3-11، 11-9 ، 8-11 ،9-11

وفيروز أبو الخير المصنفة السبعة وثلاثون من مصر فازت على اللاعبة هولي نوتون المصنفة التاسعة عشرة بـ4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي 11-7 ، 11-3 ، 7-11 ،8-11.

والمصنفة الأولى عالمياً نوران جوهر فازت علي اللاعبة المصرية علي اللاعبة هنا رمضان المصنفة السابع وعشرون بـ3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي 6-11، 11-4 ، 7-11.

بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية

بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية