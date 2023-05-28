الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير إدارة السياحة بمطروح: خطة لتنفيذ حملات الرقابة والتفتيش خلال موسم الصيف السياحى

مدير الإدارة العامة
مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح

قال محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بديوان عام محافظة مطروح، إنه تم وضع خطة لتنفيذ حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق، خلال موسم الصيف السياحي، وذلك للوقوف على المخالفات والملاحظات والعمل على حلها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد لـ"الدستور"، أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنفيذ حملات على المطاعم والمحال التجارية للتأكد من جودة الأغذية التي يتم تقديمها للمواطنين والمصطافين الوافدين للمحافظة خلال موسم الصيف السياحي.

وأوضح أنه سيتم أيضًا المرور على الشواطئ للتأكد من جاهزيتها بالخدمات اللازمة لاستقبال المصطافين، خلال موسم الصيف السياحي، والتأكد من تواجد المنقذين على الشواطئ وذلك تحسبًا لحدوث أي تداعيات.

وأضاف أنه سيتم التأكد خلال الفترة القادمة من التزام مؤجري الشواطئ بالتسعيرة المقررة للشماسي لعدم استغلال المواطنين، فضلًا عن التأكد من النظافة العامة وتواجد سيارات الإسعاف، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وذكر أنه سيتم تنفيذ حملات على الفنادق والمعسكرات للتأكد من جاهزيتها لاستقبال زائري المحافظة وحل مشاكل المصطافين إن وجدت وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

الإجراءات القانونية اللازمة الإدارة العامة للسياحة المطاعم والمحال التجارية حفاظا على سلامة المواطنين محافظ مطروح مطروح موسم الصيف السياحي

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