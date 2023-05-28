منها "أوائل الصوفية وأصل الفكرة" بمركز الحرية للإبداع .. أجندة الدستور الثقافية

تشهد المراكز والمواقع الثقافية والفنية اليوم الأحد، الموافق 28 مايو الجاري، العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي تمام الساعة الثانية عشرة، وتحت عنوان “الهجرة غير المشروعة بين القبول والرفض”، تعقد ندوة مفتوحة عامة بالمكتبة المركزية لجامعة القاهرة .

والندوة تنظمها لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثربولوجيا بالمجلس الأعلي للثقافة، وتعقد في المكتبة المركزية بجامعة القاهرة.

يدير الندوة: الدكتور أحمد مجدي حجازى مقرر اللجنة، ويشارك بها كل من: الدكتورة أمل عبد الفتاح شمس أستاذ علم اجتماع التنمية، والدكتور حامد عبده الهادئ أحمد أستاذ ورئيس قسم الإجتماع بكلية الآداب جامعة الزقازيق، و الكاتبة الروائية الدكتورة دينا القمحاوى.

ــ انطلاق معرض “رحلات التفتيش إلى صعيد مصر”

وفي نفس التوقيت ــ الثانية عشرة ظهرا ــ تنطلق بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، فعاليات معرض "رحلات التفتيش إلى صعيد مصر وأرشيف إدوارد تودا"، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي، بالتعاون مع سفارة إسبانيا بالقاهرة،ويستمر حتي 5 يونية 2023.

يقدم المعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي جمعها إدوارد تودا إي جويل (1852-1941) -الذي عمل نائبًا للقنصل الإسباني بالقاهرة خلال الفترة ما بين عامي 1884 و1886. وتُعد الصور المختارة درة مجموعة «تودا» الفوتوغرافية؛ إذ إنها توفِّر معلومات حول طرق وأساليب عمل مصلحة الآثار المصرية في مجال التوثيق الأثري خلال القرن التاسع عشر، وعلى وجه التحديد في سياق رحلات التفتيش السنوية إلى صعيد مصر.

ــ أوائل الصوفية وأصل الفكرة “رابعة العدوية”

وفي السابعة مساء، يحتضن مسرح مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، لقاء جديدة من لقاءات سلسلة تاريخ الفكر الصوفي، والتي تعقد اليوم تحت عنوان “أوائل الصوفية وأصل الفكرة “رابعة العدوية"، وتتحدث في اللقاء الكاتبة الروائية دكتورة ريم بسيوني، وتقدم اللقاء وتديره الكاتبة دكتورة ريم مصطفي.

ويتناول اللقاء أصل فكرة الصوفية وكيف نشأت، ومن أين جاءت التسمية، مع إطلالة علي حياة ومسيرة المتصوفة “رابعة العدوية”، والتحولات في حياتها.

ــ أماكن ومواعيد مهرجان الطبول الدولي

وضمن فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، يحتضن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، حفل تحييه فرق: الهند، أشولي، جنوب السودان، ومن مصر فرقة حسب الله وذلك في التاسعة مساء.

وفي نفس التوقيت، وعلي مسرح سور القاهرة الشمالي، بجوار بوباة النصر، تقدم الفرقة القومية للآلات الشعبية من مصر، وفرقة “كنعان” من فلسطين حفل من حفلات المهرجان

أما الحديثة الثقافية بالسيدة زينب، فتشهد عرض لفرق من، سريلانكا، جامعة عين شمس مصر، وفرق من اليمن.

وعلي مسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، تقدم فرقة صحبة سمسمية المصرية عرضا للطبول، تليها فرقة أطفال أفريقيا من جنوب السودان، وعرض تقدمه أكاديمية الفنون المصرية.

أما مركز الطفل والحضارة بمصر الجديدة، فيحتضن عرضا للسيرك القومي المصري، وعرض لفرقة سمعنا طبلتك، وعرض لفرقة بيب باند. وتقام جميع عروض مهرجان الطبول الدولي في التاسعة مساء.