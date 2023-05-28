الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تكشف سر نشاط الرياح المحملة بالأتربة وموعد انتهائها ومناطق سقوط الأمطار

الرياح المحملة بالأتربة
الرياح المحملة بالأتربة

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية،  تفاصيل الطقس خلال الساعات القادمة، مؤكدًا أن نشاط الرياح مستمر حتى منتصف اليوم الأحد.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية cbc، أن مصر متأثرة بمنخفض جوي خماسيني حار يؤدي لنشاط وإثارة الأتربة على معظم محافظات الجمهورية مما يؤدي لضعف مستويات الرؤية وتم تسجيل الرؤية 1000 كيلو متر.

 

فرص سقوط الأمطار مستمرة وتصل للقاهرة

وتابع، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة بسبب التبريد في طبقات الجو العليا، مشيرًا إلى أن أغلب المحافظات شهدت سقوط أمطار السبت، من متوسطة ورعدية في جوب وشمال الصعيد، والقاهرة كان نصيبها الرمال والأتربة.

 

وأكد أن فرص سقوط الأمطار اليوم الأحد، تكون على محافظات البحر الأحمر وشمال البحر الأحمر وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتصل للسيول، لافتًا إلى أن القاهرة نسب سقوط الأمطار فيها خفيفة ومن الممكن أن تكون رعدية وكذلك محافظات الوجه البحري ودرجات الحرارة تكون أقل من اليوم درجتين أو 3 درجات. 

 

وأشار إلى أن جنوب الصعيد، سيكون متأثرًا بنشاط الرياح والأتربة حتى يوم الأثنين وذلك لان الجبهة الباردة تكون عليه. 

الأرصاد نشاط الرياح إثارة الأتربة سقوط الأمطار متوسطة ورعدية القاهرة جنوب الصعيد محافظات الوجه البحرى

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