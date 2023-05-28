أول تعليق من دينا الشربينى على وجود قصة حب مع تامر حسنى

قالت الفنانة دينا الشربيني، إنها تحب التدقيق في اختيار أعمالها الفنية بدقة، أما النجاح فهو أمر يكون من عند الله، كما ردت على الشائعات التي ربطت بينها وبين الفنان تامر حسني.

فيلم “تاج” تحدي كبير لتامر حسني

وأضافت "دينا"، خلال لقائها مع برنامج ذا إنسايدر"، والمذاع عبر فضائية دبي، إن كلام تامر لها بعد مشاركته في فيلم "تاج"، وردها عليه حقيقي جدًا، مؤكدة أن تامر حسني، مجتهد جدًا ولاينام، وفيلم “تاج” بالنسبة له تحدي لأنه صعب ويركز عليه كثيرًا.

وردت على الشائعات التي ربت بين وجود قصة حب في حياتها وبين الفنان تامرحسني، رغم تصريحها بأن حبيبها رجل أعمال و من خارج الوسط الفني، مؤكدة أنه لايوجد ربط بينها وبين تامر، مؤكدة أنها لاتفرق معها هذه الشائعات ولم تشاهدها.

وتابعت، أنها تغضب من الناس التي تتحدث بدون أن تفهم الأمر، ورغم أنه لايفرق معها ولكنها تغضب لأن هناك آخرين يغضبون منها.