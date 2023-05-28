الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"العربى" يتوج بالذهبية و"عفيفى" بالفضية فى بطولة إفريقيا للجمباز

جانب من الحدث
جانب من الحدث

توج عمر العربي لاعب المنتخب المصري للجمباز الفني بذهبية منافسات الفردي ببطولة إفريقيا رقم 17 المقامة في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 26 وحتى 28 مايو الجاري.

وحصد "العربي" الميدالية الذهبية عقب تحقيقه 82.131 نقطة، وحل مواطنه محمد عفيفي في المركز الثاني برصيد 78.932 نقطة، فيما جاء الجزائري هلال متيجي في المركز الثالث برصيد 77.030 نقطة.

ليضيف الفراعنة ميداليتين جديدتين بعد حصد ذهبية فرق الرجال والتي حققوها مساء اليوم السبت.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات وهي مصر والكاميرون والجزائر وأنجولا والسنغال والمغرب ومالي وجنوب إفريقيا البلد المضيف علمًا أنها مؤهلة لبطولة العالم في بلجيكا سبتمبر المقبل.

ويمثل منتخب مصر للجمباز الفني رجال:

عمر محمد العربي، وأحمد عبد الرحمن، وزياد خاطر، ومحمد عفيفي، وعبد الرحمن عبد الحليم، ويشرف على الإدارة الفنية جمال بشير المدير الفني، ويعاونه شريف جودت المدرب.

بينما يمثل منتخب مصر للجمباز الفني انسات: "جنى محمود، وجنى عبد السلام، وساندرا الصادق، وندى عوض، ونانسي طمان"، فيما يقود الفريق فنيًا زكريا غالب المدير الفني ويعاونه المدربين محمود سيد وسلمى السعيد.

بطولة إفريقيا للجمباز
بطولة إفريقيا للجمباز
بطولة إفريقيا للجمباز
بطولة إفريقيا للجمباز
بطولة إفريقيا للجمباز
بطولة إفريقيا للجمباز
بطولة إفريقيا للجمباز
بطولة إفريقيا للجمباز
بطولة إفريقيا للجمباز
بطولة إفريقيا للجمباز
أحمد عبد الرحمن الجزائري الادارة الفنية أفريقيا المدير الفني الميدالية الذهبية

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