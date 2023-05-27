السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبد الحليم قنديل عن العمليات الإرهابية بالداخل الروسى: روسيا لم تبتلع الطعم

عبد الحليم قنديل
عبد الحليم قنديل

علق الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، على الهجمات التي حدثت مؤخرًا بالداخل الروسي، مؤكدًا أن الروس لم يبتلعوا الطعم، مؤكدًا أن أوكرانيا أظهرت على شاشتها بعض الأشخاص يدعون أنهم يتبعون حركة حرية روسيا.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الحركة أدعت أنها من قامت بالعمليات الإرهابية في روسيا وذلك لغرض عودة الجيش الروسي من الداخل الأوكراني، مؤكدًا أن هذا على مايبدو هو الهجمة المرتدة التي تقوم بها أوكرانيا، والتي توصف بمقولة "تمخض الجبل عن فأرة".

تصريحات هنري كيسنجر

وعن تصريحات هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكى الأسبق، حول أن ضم أوكرانيا لحلف الناتو هو خطأ كبير، مؤكدًا أن المدرسة الواقعية لا تعرف العواطف، وقال إن مدينة سيفاستوبول بعد انهيار الاتحاد الروسي ظلت في يد روسيا.

واوضح أن السياسة الأمريكية القائمة لن تستمع لتقييمات "كيسنجر"، وتراهن على طائرات f16 وتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، لافتًا إلى أنه في كل مرة يقولون إن هذا السلاح سينهي الحرب ولكنه مع الوقت يصبح كأي سلاح آخر.

عبدالحليم قنديل الداخل الروسي أوكرانيا هنري كيسنجر طائرات F16 صواريخ بعيدة المدى لم يبتلعوا الطعم

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