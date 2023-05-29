ماذا قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على عاصفة مصر الترابية (تحليل بيانات)

عاصفة ترابية غطت سماء مختلف محافظات مصر، السبت، إذ تحوّلت الأجواء بشكل مفاجئ إلى غابرة والسماء إلى اللون الأصفر، مما تسبب في انخفاض مستوى الرؤية في بعض المحافظات فضلًا عن وقوع بعض الحوادث الناتجة عن شدة الرياح وسرعتها، تلك العاصفة التي من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

نتيجة لذلك احتل الحديث عن هذه العاصفة الترابية وسائل التواصل الاجتماعي، والتي عبر من خلالها المتابعون عن انزعاجهم منها وخوفًا مما قد توقعه من أثار تدميرية أخرى.

في "الدستور" رصدنا تفاعل رواد مواقع التواصل مع تلك العاصفة ومردودهم حولها من خلال استخدام بعض أدوات تحليل البيانات.

فباستخدام أداة تحليل البيانات track my hashtag تبين أنه تم تداول ١٠٠ منشور يتحدث عن العاصفة الترابية في مصر، وصلت إلى ٢١٨٨١٦٥٤ متفاعل، كما وصلت ذروة التفاعل الساعة الرابعة مساءًا بمعدل ٢٥ منشورا.

احتلت نسبة التغريدات النسبة الأكبر بمعدل ٦٤٪، وجاءت إعادة التغريدات في المركز الثاني بمعدل ١٧٪، بينما كانت الردود على التغريدات بمعدل ١٩٪.

وتنوعت آراء المتابعين حول العاصفة فمنهم من ردد أدعية الاستعاذة من شرها وشر ما فيها، وسؤال خيرها وخير ما فيها.



أما باستخدام أداة تحليل البيانات social searcher تبين أنه تم تداول ١١٩ منشورا.

وتسببت العاصفة الترابية في مصر اليوم 2023 في سقوط عمود إنارة على طريق منشأة عبد المجيد بدائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم.

وانتقلت شركة الكهرباء على الفور لإصلاح الأسلاك الكهربائية وإعادة توصيلها فضلًا عن إعادة تثبيت العمود، كما تسببت العاصفة الترابية أيضًا في سقوط شجرة على طريق الأقصر/ أسوان الزراعي الشرقي بدائرة مركز الزينية بمحافظة الأقصر فيما جرى إزالتها وتسيير الحركة المرورية على الفور.

ومن جهتها كشفت هيئة الأرصاد الجوية ضمن بيانها عن حالة الطقس أنه من المتوقع أن تسيطر على محافظات القاهرة الكبرى العاصفة الترابية ومدن القناة، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وخليج السويس، وشمال ووسط وجنوب الصعيد، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 وحتى 44 كيلو مترًا.