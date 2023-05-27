إصابات بالرصاص والغاز في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بنابلس والخليل

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم السبت، إصابة 15 شخصا جراء استنشاق الغاز خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة برقة بنابلس.‏

وأفادت وكالة قدس للأنباء، أن الإصابات الفلسطينية جاءت خلال مشاركتهم في مسيرة، انطلقت من أراضي برقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية، تنديدا بقرار الحكومة الإسرائيلية الخاص بعودة المستوطنين لأراضي القبيبات، موقع مستوطنة "حومش" المخلاة.

فيما أصيب شاب بالرصاص وعشرات المواطنين بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بشكل متعمد ومن مسافة قريبة، صوب شاب كان يعمل أمام بقالة والده، ما أدى إلى إصابته برصاصة في قدمه اليسرى، ونقل إلى العيادة الطبية في البلدة.

ولفت عوض إلى أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة عصيدة في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم ومحالهم التجارية، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيا، وتحطيم واجهة زجاجية لمحل تجاري ما تسبب بخسائر مادية.

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة بالبوابة الحديدية لمدة ساعتين تقريبا، ومنعوا المواطنين من الدخول والخروج منها.