السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب: القيادة السياسية بقمة الأمن الإفريقى تؤكد على ضرورة توافق الداخل السودانى

إسلام عفيفي
إسلام عفيفي

قال الكاتب الصحفي، إسلام عفيفي، إن القيادة المصرية في قمة الأمن الإفريقي اليوم تبعث برسائل واضحة لضرورة توافق الداخل السوداني، مؤكدًا أن رؤية مصر واضحة تجاه الأزمة السودانية وأنها من الممكن أن تدرج الحلول، ومنها عقد هدنة مستدامة وليس لنفاذ الإمدادات فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر جزء من جميع المسارات الداعية لحل النزاع السوداني، من خلال قمة اليوم، أو من خلال جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن مصر تستضيف 5 ملايين سوداني بالإضافة إلى 150 ألف نازح لمصر منذ بدء الأزمة السودانية وحتى اليوم.

مصر لديها توجه ثابت بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول

وأكد أن مصر لديها توجه ثابت ومستقر فيما يتعلق بأزمات الدول بالمنطقة، وهو عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، كما أنها دائمًا تحذر من الطامعين الذين يحاولون تحقيق مكاسب من الصراعات التي تحدث في الدول.

الكاتب الصحفى القيادة المصرية الداخل السوداني توافق الأزمة السودانية حل النزاع السوداني الشئون الداخلية للدول

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