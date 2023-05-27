"الشيخ" يدعو لحوار وطنى شامل يحمى مقدرات وتراث الشعب الفلسطينى

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم السبت، إلى حوار وطني شامل يحصن ويحمي مقدرات وتراث وتاريخ وأهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، تحت قيادة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد.

وأضاف الشيخ في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ59 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، أن المنظمة صانعة الهوية النضالية وممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد.

وتابع الشيخ: "نجدد العهد والقسم بأن نبقى أوفياء للفكرة والهدف، وأن نصون هذا الإطار الجبهوي الجامع لكل مكونات شعبنا الفلسطيني، وأن نستمر في الكفاح والنضال حتى تجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأكد: البقاء أوفياء للمؤسسين الأوائل الشهداء المناضل أحمد الشقيري والقائد الخالد ياسر عرفات والمناضل يحيى حمودة، وقيادة الرئيس محمود عباس، مستدركًا "المجد لشعبنا والنصر حليفنا والمجد والخلود للشهداء والحرية للأسرى والشفاء للجرحى".