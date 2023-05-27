باحث بالشئون الروسية: روسيا تنتظر للرد المؤلم على العمليات الإرهابية الأوكرانية بداخلها

قال الدكتور سمير أيوب، الباحث في الشئون الروسية، إن المحاولات الأوكرانية المستميتة لضرب الداخل الروسي تعكس التخبط الذي يعاني منه نظام كييف والدول الغربية التي تدعمه بمختلف الأسلحة وحتى الآن لم يستطع تحقيق أي إنجازات ميدانية.

وأضاف في تصريحاته لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحدود بين أوكرانيا وروسيا طويلة أكثر من ألفي كيلو متر، وهناك مناطق صعب السيطرة عليها، وهناك مدن متداخلة فيما بينهم ويصعب التمييز إذا كانت روسية أم أوكرانية، ولذا تستغل أوكرانيا هذه المسألة لإرسال جماعات تخريبية لروسيا أو عبر الطائرات المسيرة لاستهداف أماكن مدنية لا تمت للأماكن العسكرية بصلة، وتعتبره روسيا تصعيدًا خطيرًا ويستخدم المنظمات الإرهابية التي تستخدمها كيف والغرب بالشرق والأوسط.

إعلام كييف يزيف الوقائع

وأكد أن هذه العمليات ربما ستقطع أوجه التواصل بين روسيا وكييف، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام بكييف تحاول تزييف الواقع للتهرب من تحمل المسئولية حتى لا يحرج نظام الدول الغربية والتي تمدهم بالأسلحة ويتم استخدامها بالدخل الروسي وتم تصويرها بالقمر الصناعي.

وأوضح أن روسيا لا ترد بشكل عشوائي وغير منسق ولكنها تنتظر ليكون الرد مؤلمًا وأنها ترى أن هذه العمليات لإلهاء الجيش الروسي.