السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب والرياضة يُهنئ النادي الأهلي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا لكرة السلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث


حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي تهنئة لاعبي فريق النادي الأهلي لكرة السلة رجال بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا لكرة السلة "BAL 3" ٢٠٢٣، عقب تغلبه على نادي إي إس دوانيس السنغالي في المباراة النهائية، بنتيجة (٨٠-٦٥)، والتي أقيمت بالعاصمة الرواندية كيجالي.

ومن جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوي الرجولي للاعبي النادي الأهلي، وروحهم العالية وإصرارهم على الفوز، بجانب المجهود الكبير الذي بذلوه طوال فترات المباراة، متمنياً التوفيق لكافة الفرق والأندية المصرية في كافة مشاركاتها القارية.

أشار"صبحي" إلي أن الدولة المصرية تقدم كافة أنواع الدعم للأندية المصرية في مشاركاتها علي المستوي الدولي، وتسعي لتهيئة الأجواء المناسبة للتتويج وصياغة تاريخ جديد للرياضة المصرية.

وكان النادي الاهلي قد تفوق على الملعب المالي بنتيجة 78-73 في نصف النهائي على صالة ملعب BK آرينا في العاصمة الرواندية كيجالي.

 

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأندية المصرية الدولة المصرية العاصمة الرواندية كيجالي المباراة النهائية بطولة أفريقيا لكرة السلة

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