السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بحضور عدد من الشعراء.. أمسية أدبية وورش فنية للأطفال بـ"ثقافة القليوبية"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

عقد نادي الأدب بقصر ثقافة القناطر الخيرية، أمسية أدبية برئاسة الشاعر أبو عمار المصرى، وبحضور شعراء وأدباء النادي.

 

ناقشت الأمسية العديد من الأعمال الأدبية مثل قصيدة "شكرا يارب" للشاعرة شروق سعيد، "ضاع الكلام" للشاعرة سمية حلمى، " مركب قناديل" للشاعر محمد جاهين، "الشمس مخنوقة" للشاعرة إيمان عمارة، "في حضن رصيف" للشاعر فهمى فوزى، "عيل يتيم" للشاعر محمود الجابى، "شبه حياة" للشاعرة ولاء البركاوى، و"الضربة" للشاعرة أمل الجابرى، كما قدمت المواهب الفنية، شروق عادل، شهد إيهاب ومريم عبد العزيز سكتش تمثيلى أثار إعجاب الحضور فى الأمسية، وبحضور الأمسية الفنان التشكيلي عادل حنين والكاتب الصحفي محمد الحلواني والذي ألقى محاضرة عن الفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين.

 

فيما شهد قصر ثقافة الطفل ببنها، إقبالا كبيرا على ورشة "تعليم أساسيات الرسم" تدريب الفنانة رنا محسن، ضمن فعاليات النشاط الصيفي للأطفال، ونظم قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة القناطر الخيرية، ورشة صب قوالب بسيطة، تدريب الفنانة شيرين شحات، كما نُفذت ورشة رسم أساسيات الطبيعة الصامتة ومسابقة ثقافية بقصر ثقافة بهتيم، وبإشراف الإدارة العامة للمواهب، تدريب الفنانة جيهان مبروك والفنانة عبير يحيى.

 

جاءت هذه الفعاليات ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذ بفرع ثقافة القليوبية برئاسة الفنان ياسر فريد.

 

 

قصر ثقافة القناطر الخيرية الشاعر أبو عمار قصر ثقافة الطفل تعليم اساسيات الرسم النشاط الصيفي للأطفال

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