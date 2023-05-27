"وزيرى" يكشف موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم وضع فتارين العرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير، والانتهاء تمامًا من وضع القطع الأثرية داخل الفتارين نوفمبر القادم.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن قرار موعد الافتتاح تحدده عوامل كثيرة.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير، أنشئ على مساحة 117 فدانًا، ونصف مليون متر مربع مساحة، وهو هدية مصر للعالم في القرن الـ21.

وأوضح أنه تم نقل 56 ألف قطعة أثرية، وما يقرب من 4 آلاف و500 قطعة من آثار توت عنخ آمون للمتحف الكبير، وباقي القطع سيتم نقلها قبيل الافتتاح بـ20 يومًا، مؤكدًا أن العمل يتم بسرعة غير عادية، للانتهاء تمامًا من وضع القطع الأثرية في الفتارين.