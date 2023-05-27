السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ملوك الصالات.. الأهلى يتوج ببطولة إفريقيا لكرة السلة بالفوز على دوان السنغالى

سلة الأهلي
سلة الأهلي

تُوج رجال نادي الأهلي لكرة السلة بلقب الدوري الإفريقي لكرة السلة (بال) بعد التفوق على فريق أي إس دوانيز بطل السنغال بنتيجة 80/65 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في صالة كيجالي أرينا.

واستضافت العاصمة الرواندية كيجالي نهائيات النسخة الثالثة من بطولة الدوري الإفريقي تحت رعاية رابطة كرة السلة الأمريكية (nba) بمشاركة ثمانية أندية تأهلت من التصفيات.

ونجح الأهلي في التتويج بلقبه القاري الثاني لأبطال إفريقيا إلى جانب نسختين من بطولة الأندية أبطال الكئوس ليضيف اللقب الرابع في تاريخ القلعة الحمراء على مستوى كرة السلة.

كان الأهلي قد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى موسم 2016 بعد أن استضاف البطولة في صالة الأمير عبدالله الفيصل في فرع النادي بالجزيرة إلى جانب لقبي أبطال الكؤوس عامي 1998 و2000.

جاء ربع المباراة الأول قويًا للغاية من جانب لاعبي الأهلي لينجحوا في إنهائه بالتقدم 17/10.

وحافظ الأهلي على تقدمه خلال الفترة الثانية من المباراة لينهيها بالتقدم 38/33.

وجاءت الفترة الثالثة لتعلن عن اقتراب التتويج بعد أن وسع الأهلي الفارق لـ17 نقطة لينتهي ربع المباراة الثالث 63/46.

واتسمت الفترة الرابعة بالأداء الفردي والعشوائي من كلى الفريقين بعد حسم اللقب إكلينيكيا لتنتهي المباراة أخيرًا بفوز الأهلي 80/65 ويتوج باللقب.

وحقق الإسباني أوجوستي بوش مدرب الأهلي إنجازًا فرديًا بعد أن صار أول مدرب يتوج ببطولة الدوري الإفريقي في مسماها الجديد مرتين، حيث جاءت الأولى في عام 2021 مع الزمالك.

وفاز الجنوب سوداني نوني أوموت بجائزة NVP كأفضل لاعبي البطولة في نسختها الثالثة.

وتأهل الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بعد تتويجه باللقب القاري الغالي لتصبح المشاركة المصرية الثانية بعد الزمالك الذي تأهل بعد تحقيق نسخة العام قبل الماضي.

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