السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إيلاريا حارص: توجه الدولة للاستفادة من ثرواتها المعدنية يدعم الاقتصاد الوطنى

النائبة إيلاريا سمير
النائبة إيلاريا سمير

أشادت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بافتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، موضحة أنه يعد أول مشروع صناعي متكامل لإنتاج خام الكوارتز، والأول من نوعه في مصر والدول العربية والإفريقية، من حيث تكامل العملية الإنتاجية.

وأكدت حارص في بيان لها اليوم، أن مصر لديها فائض في تصنيع الخامات المعدنية من الكوارتز، وهو يدخل في صناعة شرائح المحمول، وأجهزة الحاسب الآلي، وخلايا لتوليد الطاقة الكهربائية، وتجهيزات المستشفيات والمطاعم.

وثمّنت عضو مجلس النواب، توجه الدولة في الاستفادة من ثرواتها المعدنية التي تم تهميشها السنوات الماضية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية الذي نشهدها، والتي تتطلب العمل بشكل مكثف لتجاوز التحديات الراهنة الناجمة عن التداعيات السلبية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت نائبة حزب الشعب الجمهوري إلى أن افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، سيكون له دور كبير في دعم خطة التنمية الصناعية الشاملة للدولة المصرية، مبينة دوره في توفير فرص عمل جديدة للشباب، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية للصناعات التي يدخل الكوارتز في تصنيعها، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

ويهدف المشروع إلى استغلال الخامات الطبيعية المتوفرة، بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة لخام الكوارتز وزيادة الدخل القومي، تلبية لاحتياجات السوق وبما يوفر العملة الصعبة، كما يحقق احتياجات السوق المحلية من ألواح الكوارتز اللازمة لتجهيز المستشفيات والفنادق وغيرها بدلًا من استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تنفيذ الأنشطة التصنيعية للخامات التعدينية بمراحلها المختلفة، وساهم المشروع في توفير 600 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة، فضلًا عن الحفاظ على الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية، وطرح الفائض من إنتاج خام الكوارتز المطحون، وكذا ألواح الكوارتز للبيع في الأسواق الخارجية.

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