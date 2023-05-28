الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 28 مايو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

ترتفع معدلات البحث عن  سعر الريال السعودي في مصر مع اقتراب الاستعداد لموسم الحج هذا العام والذي لم يتبق الكثير عليه ويستعد له الحجاج المستقبليون ويسعون لتغيير العملة من الجنيه المصري إلى الريال السعودي. 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28 مايو 2023 في البنوك المصرية
 

يعرض موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 

 

8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 
 

8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة


8.19 جنيه للشراء
 8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 28-5-2023 

دولار أمريكى 
30.8380 جنيه للشراء 
30.9357 جنيه للبيع 

يورو
33.0861 جنيه للشراء 
33.2033 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى
38.1343 جنيه للشراء 
38.2675 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
34.0827 جنيه للشراء 
34.2058 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
22.1283 جنيه للشراء 
22.2000 جنيه للبيع 
 

دينار كويتى
100.2862 جنيه للشراء 
100.6367 جنيه للبيع 

درهم إماراتى
8.3975 جنيه للشراء 
8.4245 جنيه للبيع 

اليوان الصينى 
4.3619 جنيه للشراء 
4.3766 جنيه للبيع
 

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"الداخلية" تنشر كتاب الحج والعمرة الصادر عن دار الإفتاء

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