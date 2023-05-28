سعر الريال السعودى اليوم الأحد 28 مايو 2023 فى البنوك المصرية
ترتفع معدلات البحث عن سعر الريال السعودي في مصر مع اقتراب الاستعداد لموسم الحج هذا العام والذي لم يتبق الكثير عليه ويستعد له الحجاج المستقبليون ويسعون لتغيير العملة من الجنيه المصري إلى الريال السعودي.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28 مايو 2023 في البنوك المصرية
يعرض موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 28-5-2023
دولار أمريكى
30.8380 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع
يورو
33.0861 جنيه للشراء
33.2033 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.1343 جنيه للشراء
38.2675 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.0827 جنيه للشراء
34.2058 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.1283 جنيه للشراء
22.2000 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.2862 جنيه للشراء
100.6367 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3975 جنيه للشراء
8.4245 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.3619 جنيه للشراء
4.3766 جنيه للبيع