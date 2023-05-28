سعر الريال السعودى اليوم الأحد 28 مايو 2023 فى البنوك المصرية

ترتفع معدلات البحث عن سعر الريال السعودي في مصر مع اقتراب الاستعداد لموسم الحج هذا العام والذي لم يتبق الكثير عليه ويستعد له الحجاج المستقبليون ويسعون لتغيير العملة من الجنيه المصري إلى الريال السعودي.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28 مايو 2023 في البنوك المصرية



يعرض موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري



سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء

8.24 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري



8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة



8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 28-5-2023

دولار أمريكى

30.8380 جنيه للشراء

30.9357 جنيه للبيع

يورو

33.0861 جنيه للشراء

33.2033 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.1343 جنيه للشراء

38.2675 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.0827 جنيه للشراء

34.2058 جنيه للبيع

100 ين يابانى

22.1283 جنيه للشراء

22.2000 جنيه للبيع



دينار كويتى

100.2862 جنيه للشراء

100.6367 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3975 جنيه للشراء

8.4245 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.3619 جنيه للشراء

4.3766 جنيه للبيع

