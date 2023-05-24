الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للمواطنين.. كيف تتجنب الوقوع فى فخ شركات الحج الوهمية؟

سامية سامى
سامية سامى

انتشر فى الآونة الأخيرة، الكثير من الإعلانات الوهمية لرحلات الحج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عرف بـ"الحج المباشر"، الأمر الذي أثار مخاوف المواطنين حول جدية شركات السياحة التي يتعاملون معها لأداء فريضة الحج.

وفي هذا السياق، قالت سامية سامى، وكيل أول وزارة السياحة والآثار، إنه يمكن التأكد من جدية شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج، من خلال البحث عنها على بوابة الإدارة المركزية للشركات على شبكة الإنترنت، واختيار أيقونة خدمات المواطنين ثم البحث عن اسم الشركة لتظهر بيانات الشركة كاملة.

أنواع تأشيرات الحج 

وتابعت "سامى" أنه يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن للوزارة 19654، والذى يستقبل شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة ويتم تحويلها إلى الإدارة المختصة بها.

وأوضحت أن طرق السفر لأداء مناسك الحج متعددة، حيث حدد القانون الجهات المنظمة للحج فى مصر وهي: وزارة الداخلية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار، وحج السياحة هو الحج الذى تنظمه شركات السياحة وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة للحج السياحى ويتم تحديد الضوابط السعرية لكل برنامج داخل منظومة الحج السياحي ويتم على إثرها التعاقد بين شركات السياحة والفائزين بقرعة الحج السياحي، أما حج الفرادى فهو الذى يحصل فيه المواطن على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة من الدولة وتنفذ هذا النوع من الحج شركات السياحة دون غيرها ويكون لديها برنامج سياحي معلوم ويتميز هذا النوع أن صاحب التأشيرة لا يخضع إلى القرعة الإلكترونية، ولهذا فإن سعر البرنامج فيه مرتفع جدًا عن سعر برنامج الحج السياحي بالقرعة. 

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