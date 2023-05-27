مصرع شقيقين ونجل عمهما غرقا بمصيف جمصة في الدقهلية

لقي شقيقين ونجل عمهما مصرعهم غرقًا بمدينة جمصة في محافظة الدقهلية وذلك بعد نزولهم للاستحمام بشاطئ المصيف المطل على البحر المتوسط فيما تكثف قوات الإنقاذ جهودها لانتشال جثامينهم.



تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بوجود غرقى بشاطئ المصيف.



انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة وقوات الإنقاذ إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شقيقين ونجل عمهما وهم "أحمد مصطفى اللبان"، 21 عامًا، "عادل محمد رجب"، 15 عامًا، وشقيقة "محمد " 20 عامًا، ويقيمون بقرية زيدان مركز الحامول محافظة كفر الشيخ.

فيما تكثف قوات الإنقاذ من عمليات البحث عن الغرقى لانتشال جثامينهم ونقلهم لمستشفى جمصة المركزي.

جار تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.