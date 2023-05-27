السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شقيقين ونجل عمهما غرقا بمصيف جمصة في الدقهلية

جثه
جثه

لقي شقيقين ونجل عمهما مصرعهم غرقًا بمدينة جمصة في محافظة الدقهلية وذلك بعد نزولهم للاستحمام بشاطئ المصيف المطل على البحر المتوسط فيما تكثف قوات الإنقاذ جهودها لانتشال جثامينهم.
 

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بوجود غرقى بشاطئ المصيف.
 

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة وقوات الإنقاذ إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شقيقين ونجل عمهما وهم "أحمد مصطفى اللبان"، 21 عامًا،  "عادل محمد رجب"، 15 عامًا، وشقيقة "محمد " 20 عامًا، ويقيمون بقرية زيدان مركز الحامول محافظة كفر الشيخ.

فيما تكثف قوات الإنقاذ من عمليات البحث عن الغرقى لانتشال جثامينهم ونقلهم لمستشفى جمصة المركزي.
جار تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

مصرع غرق جمصة الدقهلية شاطئ المصيف

الأكثر قراءة

رؤية مصر لإنقاذ السودان

بث مباشر حفل ختام مهرجان كان 2023.. إطلالات مبهرة

"بسبب لهو الأطفال".. طعنة نافذة بالبطن تقتل شابًا فى مشاجرة بالمنيرة

الدستور تكشف ملفات الاجتماع السنوى لـ«المجمع المقدس»

تخطى 1000 عام.. كنز من التراث يحتضنه متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية

جورج سيدهم.. أيقونة الكوميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطيني معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيوني

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟