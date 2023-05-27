"من البطيخ للقرنفل".. أفضل المشروبات الصحية خلال العاصفة الترابية

حالة من التقلبات الجوية شهدتها محافظات مصر، والتي تمثلت في عاصفة ترابية شديدة، تلك الظاهرة تسبب العديد من المشاكل الصحية والبيئية، خاصة للأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.



يجب على الأشخاص اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من أضرار العاصفة الترابية، منها شرب المشروبات الصحية التي تساعد في تنظيف وترطيب وتهدئة الجهاز التنفسي وزيادة المناعة، ففي السطور التالية نقدم أفضل المشروبات العشبية الصحية وفقا لخبيرة التغذية ليندا جاد.

الماء:

هو أهم مشروب للجسم في جميع الأوقات، خاصة في طقس العاصفة الترابية، حيث يساعد على ترطيب الجهاز التنفسي وإزالة الأتربة والغبار منه، كما يساعد على تنظيم حرارة الجسم وتجديد خلاياه، لذا يجب شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، ويفضل أن يكون دافئًا أو مغليًا.



الحليب:

هو مشروب غني بالبروتينات والكالسيوم والفيتامينات التي تقوي عظام الجسم وتزيد من مناعته، كما يحتوي على مادة اللاكتوفيرين التي لها خصائص مضادة للالتهاب والجراثيم، مما يحمي الجهاز التنفسي من التهاباته.. يجب شرب كوب من الحليب يوميًا وإضافة بعض العسل إليه لزيادة فائدته.



الكركديه:

هو مشروب عشبي لذيذ ومفيد، حيث يحتوي على مضادات للأكسدة والالتهاب، كما يساعد على تخفيض ضغط الدم والكولسترول وتحسين دوران الدم، مما يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، كما يساعد على تهدئة الجهاز التنفسي وتخفيف آلام الحلق.. يجب شرب كوب مغلى من الكركديه يوميًا، مع إضافة بعض قطرات عصير الليمون لزيادة فائدته.



القرنفل: هو نوع من التوابل التي لها فوائد صحية عديدة، حيث تحتوي على مادة الأوجيلول التي لها خصائص مضادة للجراثيم والفطريات والطفيليات، كما تساعد على تخفيف التشنجات والغثيان والإقاء، كما يساعد على تطهير الجهاز التنفسي من المخاط والأتربة، وتخفيف آلام الأسنان، يجب شرب كوب من مغلى القرنفل يوميًا، مع إضافة بعض قطرات عصير البرتقال.

الزنجبيل:

هو نبات طبي له فوائد صحية كثيرة، حيث يحتوي على مواد مضادة للالتهاب والأكسدة والميكروبات، كما يساعد على تحفيز الدورة الدموية وتنشيط الجهاز المناعي.



البطيخ:

هو فاكهة صيفية منعشة ومغذية، حيث تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف والفيتامينات والمعادن التي ترطب الجسم وتزوده بالطاقة.. كما تحتوي على مادة الليكوبين التي لها خصائص مضادة للأكسدة والسرطان، كما تساعد على تقوية القلب والأوعية الدموية.



الشاي الأخضر:

مشروب شعبي في العديد من الثقافات، حيث يحتوي على مضادات للأكسدة والالتهاب والجراثيم، كما يساعد على تخفيض الوزن والكولسترول وضغط الدم، كما يساعد على تنظيف الجهاز التنفسي من المخاط والأتربة وتخفيف التهاباته.