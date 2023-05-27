قضايا إنسانية ومجتمعية في 3 أفلام قصيرة بنادي سينما "أوبرا الإسكندرية"

شهد مسرح دار أوبرا الإسكندرية، مساء اليوم السبت، حفل نادي سينما أوبرا الإسكندرية مع المركز القومي للسينما، وجرى خلال الحفل عرض 3 أفلام قصيرة، تناقش القضايا الإنسانية والمجتمعية، وهي "موعد حياة، عزيزتي ورد، ربيع ممطر"، بحضور جمهور الإسكندرية، الذي تفاعل مع الأفلام.

عقب العرض تم عقد ندوة لمناقشة القضايا التي ناقشتها الأفلام بحضور الفنانة القديرة لبنى ونس بطلة فيلم "موعد حياة" ومروة الشرقاوي مخرجة فيلم "عزيزتي ورد"، وأحمد خليل مخرج فيلم "ربيع ممطر" والدكتورة ماجدة الشاذلي رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية.



وتحدثت للمخرجة مروة الشرقاوي عن فيلم عزيزتي ورد، والذي يناقش قضية ختان الإناث، مشيرة إلى أن الفيلم حصل على عدة جوائز، كما يتم الاستعانة به في حملات التوعية بمحافظات الصعيد.

وأكدت الدكتورة ماجدة الشاذلي، رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، أهمية التوعية للأسر التي لديها مفاهيم خاطئة، مشيرة إلى أن حملات التوعية تضم رجال الدين، والصحة النفسية، لتعريف الأسر بما يعود على الفتاة من أضرار نفسية جراء الختان.



وأوضحت أنه بالرغم من وجود القوانين المجرمة للختان، ورأي الشرع إلا أنه ما زالت المفاهيم الخاطئة موجودة برغم أن نسبة الختان انخفضت عن ذي قبل، لافتة إلى أن السينما لها تأثير كبير في سرعة وصول رسالة التوعية لأن للقصة والفيلم اسرع للمتلقي من جميع الفئات.



يشار إلى أن فيلم "عزيزتي ورد" من إخراج مروة الشرقاوي حصل على الجائزة البرونزية وتنوية خاص من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ12، وهى الجائزة الثانية التي يحصل عليها الفيلم بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم روائي من مهرجان مسقط لسينما المرأة والطفل الدولي القصير بعمان.

وحظى الفيلم أيضا الفترة الأخيرة بالمشاركة في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وكان له مشاركة متميزة في مهرجان البحرين السينمائي الدولي في دورته الثانية، وشارك في مهرجان "توباز" السينمائي الدولي بأمريكا، وأيضا المهرجان الدولي لأفلام المرأة في البرتغال.

وحقق فيلم "موعد حياة" من إخراج عمرو البهيدى نجاحًا كبيرًا خلال مشاركته بالمهرجانات الدولية وحاز الفيلم على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل مخرج بمهرجان لندن السينمائي الدولي وأفضل فيلم بمهرجان أمستردام العالمي وأفضل فيلم بمهرجان برشلونة الدولي للفيلم وأفضل فيلم بمهرجان تريبفيل السينمائي الدولي بالهند وجوائز أفضل مخرج وأفضل ممثل وأفضل سيناريو وأفضل موسيقى، وتنويه خاص من لجنة التحكيم بمهرجانات دولية أخرى، كما حصل على جائزة وحيد حامد كأفضل فيلم روائى قصير خلال فعاليات أفلام المحاولة الملتقى الثالث بقصر السينما.



وحصل فيلم "ربيع ممطر" من إخراج أحمد خليل على تنويه خاص من مهرجان السويداء في سوريا وشارك في عدة مهرجانات دولية ومحلية.

received_241966548440154

received_344524527904779