اللحم بـ225 جنيهًا.. تخفيضات تصل لـ40% فى معرض "خير مزارعنا لأهالينا"

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن أن معرض "خير مزارعنا لأهالينا"، يوفر السلع واللحوم بتخفيضات تصل لـ40%.

وقال القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إن الوزارة لها أكثر من 243 منفذ بيع سلع غذائية ثابتة، إلى جانب عدد من المنافذ المتنقلة على مستوى المحافظات.

وأشار إلى أن معرض "خير مزارعنا لأهالينا"، موجود ضمن معرض زهور الربيع في دورته الـ90، بالمتحف الزراعي.

وأشار إلى أن سعر اللحم البلدي بالمعرض تبدأ من 225 جنيهًا، وحتى 270 جنيهًا، حيث تتفاوت الأسعار على حسب درجة وجودة اللحوم.

ولفت إلى أن المعرض يوفر سلعًا أخرى مثل السكر، العسل، الأرز، الزيتون، وكل ما يحتاجه البيت، بأسعار أقل من نظيرتها بالخارج بنحو 20%.

ولفت إلى أن مواعيد العمل تبدأ من التاسعة صباحًا، حتى التاسعة مساء، ويستمر المعرض لمدة شهر.