نائب محافظ مطروح: قرعة علنية لـ 60 شابا وفتاة لاختيار أماكن إقامة وحدات الطعام المتنقلة

قالت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، إنه تم فحص طلبات الشباب المتقدمين للحصول على وحدات الطعام المتنقلة حيث إن عدد الأشخاص التي تنطبق عليهم الشروط 60 شابا وفتاة من أبناء المحافظة.

وأوضحت لـ “الدستور”، أنه سيتم إجراء قرعة علنية لتوزيع الأماكن التي تم اختيارها على الشباب لإقامة مشروع وحدات الطعام المتنقلة "ممشى أهل مصر" وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكدت أن مشروع وحدات الطعام المتنقلة "ممشى أهل مصر" قائم على مدار العام، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار المشروعات التي تقدمها الدولة لتوفير فرص عمل للشباب طوال العام ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم بطرق تمويل مناسبة.



وأضافت أنه تم تحديد نماذج وحدات الطعام المتنقلة بشكل يحمل الهوية البصرية للمحافظة، مؤكدة أنه تم عقد اجتماع لمناقشة أوجه التمويل للتسهيل على الشباب للمشاركة في المشروع، مشيرة إلى أن مدة ترخيص وحدات الطعام المتنقلة 3 سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيها سنويا.

وأشارت إلى أنه يحظر التنازل عن الترخيص للغير وتغير النشاط المحدد بالترخيص وفي حالة وفاة المرخص له (مالك وحدة الطعام المتنقلة) وعدم تقدم أحد من الورثة الشرعيين بطلب نقل الترخيص خلال 4 أشهر من تاريخ الوفاة يعد الترخيص لاغيا.