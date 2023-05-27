التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 27 مايو 2023

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 خلال التعاملات المسائية في البنوك، بعد تصدره محركات البحث على "جوجل"، خلال الأيام الماضية بسبب ارتباطه ببعض أسعار السلع المحلية في الأسواق، ويخضع سعرالدولار لآليات العرض والطلب والتضخم والأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم.

سعر الدولار اليوم السبت خلال التعاملات المسائية

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 في البنوك، استقرارًا خلال التعاملات المسائية مسجلاً نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية والعاملة في مصر، وفيما يلي ينشر "الدستور" قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 استقرارًا خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.76 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم السبت 27 مايو 2023 في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنك التجاري الدولي "CIB" حيث بلغ نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت 27 مايو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال التعاملات المسائية حيث بلغ 30.76 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.