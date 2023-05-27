محمد رضوان: طرح مزايدتين عالميتين للتنقيب عن البترول والغاز خلال 2023

قال الجيوفيزيقي محمد رضوان مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج بوزارة البترول، إنه من المخطط طرح مزايدتين عالميتين لعدد من المناطق خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تحميل 5 ملايين جيجابيت من البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية، ومراجعة وتحميل بيانات أكثر من 550 موقعا ومنصة لتسهيلات إنتاج الزيت والغاز.

وأضاف رضوان أنه تم دمج المسوحات السيزمية لمساحة 100 ألف كم ٢ بالبحر المتوسط والصحراء الغربية، وإعداد الدراسات الإقليمية والفنية الخاصة بمناطق المزايدات العالمية، فضلا عن تقييم إمكانات الحقول البكر والمتنامية من حيث الفرص الممكنة مستقبليا لحفر آبار أو تحسين الإنتاج.

وفيما يتعلق بدعم التحول الطاقي، أشار إلى أنه تتم الاستفادة من البيانات القائمة وإعداد دراسات حديثة لدعم الرؤية المتكاملة لمشروعات اصطياد وتخزين الكربون واستخدامه في البحر المتوسط لمساحة حوالي ۱۰۰۰۰کم٢، وخلال السنوات القادمة ستبنى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج على هذه الركائز الراسخة لتضاعف الفرص الاستثمارية الجديدة وتؤكد التزامها بخدمة الـ 40 شركة العالمية الأعضاء من خلال تقديم أحدث الخدمات التقنية لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.