السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إغلاق موانئ السويس والزيتيات لسوء الأحوال الجوية

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس في تمام الساعة السادسة مساءا نظرا لسوء الأحوال الجومائية.

 

وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن  شدة الرياح بلغت ٢٨ عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 متر وحالة البحر مضطربة جدا وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.


وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

مصر ميناء موانئ البحر الاحمر الأحوال الجوية

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