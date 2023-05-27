كولر يرفض عودة محمد مغربى إلى الأهلي من الإعارة.. ويعنف اللاعبين

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي فكرة إعادة محمد مغربى المعار لسموحة خاصة أنه لم يشارك مع فريقه حتى الآن بالشكل الذي يعيده مرة أخري لصفوف الفريق في الصيف المقبل.

وكشف مصدر مسئول، أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي طلبت إستعادة محمد مغربي لاعب الفريق المعار لسموحة، لتدعيم خط الدفاع في ظل رغبة كولر ضم مدافع في الموسم المقبل.

وأضاف أن كولر أكد خلال جلساته مع اللجنة أن اللاعب بعيد عن مستواه الفني والبدني لاسيما في ظل غيابه عن المشاركة مع الفريق السكندري رغم الموافقة على إعارته لاكتساب الخبرة المطلوبة للمشاركة مع الأهلي.

وأشار إلى أن لجنة التخطيط تحفظت على موقف كولر لاسيما أن عودة اللاعب لن تكلف النادي أي مقابل في ظل مغالاة الأندية لبيع نجومها.

وحدد السويسرى 4 مراكز طلب دعمها فى فترة الانتقالات الصيفية وهى قلب الدفاع والظهير الأيسر والجناح الأيسر ومركز المهاجم وينتظر تحرك إدارة الكرة بشأن تلبية طلباته الفنية استعداداً للموسم الجديد.

من جانبه عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة ساخنة مع لاعبي الفريق عبر فيها عن غضبه من الفرص المحققة التى يتم إهدارها اللاعبين في المباريات الأخيرة.