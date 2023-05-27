السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يرفض عودة محمد مغربى إلى الأهلي من الإعارة.. ويعنف اللاعبين

كولر
كولر

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي فكرة إعادة محمد مغربى المعار لسموحة خاصة أنه لم يشارك مع فريقه حتى الآن بالشكل الذي يعيده مرة أخري لصفوف الفريق في الصيف المقبل.

وكشف مصدر مسئول، أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي طلبت إستعادة محمد مغربي لاعب الفريق المعار لسموحة، لتدعيم خط الدفاع في ظل رغبة كولر ضم مدافع في الموسم المقبل.

وأضاف أن كولر أكد خلال جلساته مع اللجنة أن اللاعب بعيد عن مستواه الفني والبدني لاسيما في ظل غيابه عن المشاركة مع الفريق السكندري رغم الموافقة على إعارته لاكتساب الخبرة المطلوبة للمشاركة مع الأهلي.

وأشار إلى أن لجنة التخطيط تحفظت على موقف كولر لاسيما أن عودة اللاعب لن تكلف النادي أي مقابل في ظل مغالاة الأندية لبيع نجومها.

وحدد السويسرى 4 مراكز طلب دعمها فى فترة الانتقالات الصيفية وهى قلب الدفاع والظهير الأيسر والجناح الأيسر ومركز المهاجم وينتظر تحرك إدارة الكرة بشأن تلبية طلباته الفنية استعداداً للموسم الجديد.

من جانبه عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة ساخنة مع لاعبي الفريق عبر فيها عن غضبه من الفرص المحققة التى يتم إهدارها اللاعبين في المباريات الأخيرة.

السويسري مارسيل كولر ة الانتقالات الصيفية محمود الخطيب محمد مغربي 4 مراكز

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

المفوض السامى لشئون اللاجئين بالأمم المُتحدة يشيد بجهود مصر فى استقبال اللاجئين

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

مفاجآت صادمة في مقتل عروس إمبابة بعد شهر ونصف من زواجها

الشيخ ممدوح عامر: "فرحتي كبيرة بزفاف أخي وإن كنت أخطئت فأنا مستعد للاعتذار"

علاقة غير شرعية.. أمن المنوفية يكشف لغز العثور على جثمان مسن متعفن بمنزله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟