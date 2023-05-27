بروسيا دورتموند يتعادل مع ماينز ويخسر "البوندسليجا" بالجولة الأخيرة

تعادل بروسيا دورتموند أمام ضيفه ماينز، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدوري الألماني بهدفين لكل منهما، ليخسر لقب البوندسليجا لصالح بايرن ميونخ، غريمه التقليدي.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ماينز بهدفين دون رد، طالع أحداث الشوط الأول من هنا.



وواصل بروسيا دورتموند استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الثاني من عمر المباراة، وكثف لاعبوه محاولاتهم الهجومية رغبة منهم في تسجيل هدف تقليص الفارق والاقتراب معادلة النتيجة.



وأهدر لاعبو بروسيا دورتموند العديد من الفرص المحققة لتسجيل الهدف الأول، وضغطوا على دفاعات الخصم وحرموهم من الخروج بالكرة في ظل تراجع دفاعات ماينز ورغبتهم في تنفيذ هجمة مرتدة سريعة وتسجيل هدف ينهي آمال بروسيا دورتموند في العودة للمباراة.



وسجل رافائيل جيريرو الهدف الأول لبروسيا دورتموند في الدقيقة 69 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وسكنت الشباك على يمين الحارس.



وواصل لاعبو بروسيا دورتموند الضغط على دفاعات ماينز من أجل تسجيل هدف التعادل والاقتراب من العودة في نتيجة المباراة والحفاظ على حظوظهم في التتويج بلقب الدوري.

وسجل سباستيان هالر هدف التعادل لبروسيا دورتموند في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل.



وسدد لاعبو بروسيا دورتموند 11 كرة على المرمى من 29 محاولة فيما خرجت 18 كرة من الملعب، مقابل 4 تسديدات من 9 محاولات لفريق ماينز وخرجت 5 كرات من الملعب.

واستحوذ بروسيا دورتموند على مجريات اللعب بنسبة 64% مقابل 36% لصالح ماينز.

ورفع بروسيا دورتموند رصيده لـ70 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما توقف رصيد فريق ماينز عند 48 نقطة في المركز التاسع.