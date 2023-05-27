السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. ماينز يتقدم بثنائية على بروسيا دورتموند ويقرب بايرن من لقب الدوري الألماني

ماينز
ماينز

تأخر بروسيا دورتموند أمام ضيفه ماينز في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري الألماني، بهدفين دون رد.

وبهذه النتيجة يقترب بايرن ميونخ من تحقيق لقب بطولة الدوري الألماني للمرة الـ11 على التوالي في ظل تقدمه على فريق كولن بهدف دون رد.
واستحوذ بروسيا دورتموند على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما تبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية سعيًا لتسجيل هدف التقدم مبكرًا.

وسجل أندرياس هانتشي أولسين، هدف التقدم لماينز في الدقيقة 15 من الشوط بصناعة من زميله إيدميلسون فيرنانديز.

وتحصل بروسيا دورتموند على ركلة جزاء أهدرها سباستيان هالر في الدقيقة 19.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر الشوط.

وأضاف كريم أونيسيو الهدف الثاني لماينز في الدقيقة 24 من عمر الشوط.

وازداد الضغط من قبل لاعبي بروسيا دورتموند في الدقائق التالية لتسجيل هدف تقليص الفارق، فيما تراجع لاعبو ماينز للدفاع واعتمدوا على الهجمات المرتدة السريعة لاستغلال تقدم لاعبي دورتموند للهجوم.

وأهدر جوليان براندت فرصة تسجيل هدف تقليص الفارق لبروسيا دورتموند في الدقيقة 43 بعد هجمة مرتدة لدورتموند، وانطلق بالكرة وسددها على يمين الحارس وتصدى لها بسهولة.

وسدد ماتس هوميلز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وأبعدها حارس ماينز لركلة ركنية لعبت عرضية وحولها هوميلز برأسه وارتدت من دفاع ماينز ووصلت لبراندت الذي لعب عرضية أخرى ارتدت من الدفاع.

وأرسل جيريرو كرة عرضية داخل منطقة جزاء ماينز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وحولها مالين برأسه ناحية المرمى وارتطمت بالقائم وخرجت من الملعب لركلة مرمى.

وسدد لاعبو بروسيا دورتموند 5 كرات على المرمى من 11 محاولة وخرجت 6 كرات من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 5 محاولات لماينز وخرجت 2 من الملعب.

واستحوذ بروسيا دورتموند على مجريات اللعب بنسبة 61% مقابل 39% لصالح فريق ماينز.

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