السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنتاجون: نحو 400 جندى أوكرانى بدأوا تدريبات مشتركة على الأسلحة فى ألمانيا

البنتاجون
البنتاجون

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن تواجد نحو 400 جندي أوكراني في ألمانيا.

وأشارت البنتاجون إلي أن الجنود الأوكرانيين بدأوا تدريبات على تشغيل دبابات إم1 أبرامز الأمريكية.

جاء ذلك وفقًا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن المتحدث باسم البنتاجون غارون غارن.

وقال غارن "نحو 200 جندي أوكراني بدأوا تدريبات مشتركة على الأسلحة في منطقة تدريب غرافينوير، كما بدأ تدريب 200 آخرين على إعادة تزويد الدبابات بالوقود وصيانتها".

 

أوكرانيا: روسيا تعيد تنظيم صفوفها وتقلل الهجمات على "باخموت"

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مسئولة كبيرة في كييف، إن القوات الروسية خفضت مؤقتًا من وتيرة هجماتها على مدينة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا؛ بهدف إعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها.

وبدأت مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة الروسية تسليم مواقعها إلى القوات النظامية الروسية الأسبوع الماضي، بعدما أعلنت سيطرتها الكاملة على باخموت في أعقاب أطول معارك الحرب وأكثرها دموية.

قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني في بيان، إن القوات الروسية تواصل الهجوم لكن "النشاط العام للعمليات تراجع".

وتابعت: "لم تكن هناك أي معارك نشطة أمس واليوم سواء في المدينة أو على أطرافها"، مضيفة أن القوات الروسية تقصف بدلًا من ذلك الضواحي والطرق المؤدية إلى باخموت.

وقالت ماليار: "تراجع النشاط الهجومي للعدو يرجع لحقيقة أن القوات يجري تغييرها ويعاد تنظيم صفوفها ويحاول العدو تعزيز قدراته".

وأوضحت أن القوات الأوكرانية "تسيطر بثبات" على المناطق المرتفعة المطلة على باخموت من الشمال والجنوب، بالإضافة إلى جزء من ضواحي المدينة لكنها لم تتقدم خلال اليومين الماضيين بهدف التركيز على "مهام أخرى".

ونشر قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي اليوم السبت، مقطعًا مصورًا قال إنه للقوات الخاصة من داخل المدينة المدمرة.

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