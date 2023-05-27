"صراخ الأطفال كشف الجريمة".. رجل يطعن زوجته بالمنوفية أثناء نومها

تعالت أصوات صراخ الأطفال بمنزلهم الكائن بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية والذي كان منزل الزوجية قبل ساعات من ارتكاب والدهم الجريمة وقتل زوجته وتركهم جميعا وهرب، وتجمع الجيران على أصوات الصراخ ليروا ما حدث حيث وجدوا أم تبلغ من العمر 37 عاما غارقة في دمائها طعنها زوجها وهرب.

أبلغ الأهالي قسم شرطة السادات الذي طوق موقع الحادث وقام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما قاموا برفع البصمات وإرسال الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لمعاينة الطب الشرعي قبل الدفن.

وترجع أحداث وتفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات العميد نضال المغربي يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على زوجة لقيت مصرعها على يد زوجها طعنا بالسكين أثناء نومها بحجرتها وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وانتقلت قوة من مركز شرطة السادات إلى موقع الحادث حيث تبين لهم مصرع "عبير، أ، أ، ش" من قرية سلامون قبلي التابعة لمركز الشهداء تبلغ من العمر 37 عاما على يد زوجها الذي يدعى "علاء، أ، ع" مقيم قرية كفر الجلابطة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية والبالغ من العمر 47 عاما، والمقيمين بشقة سكنية منذ مدة بمدينة السادات، باستخدامه سلاح أبيض "سكين" وقام بطعنها عدة طعنات أثناء نومها أدت لوفاتها.

وبسؤال شهود عيان الواقعة من الجيران أكدوا وجود خلافات زوجية بينهم أدت لذلك، وتكثف مباحث مركز شرطة السادات بمعاونة مديرية أمن المنوفية جهودها للبحث عن المتهم الذي فر هاربا فور ارتكابه الواقعة، كما ينتظر أهالي قرية سلامون قبلي التابعة لمركز الشهداء معاينة الطب الشرعي لجثمان المتوفاة واستخراج تصاريح الدفن لدفنها بمقابر العائلة بالقرية.